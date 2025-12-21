صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر) ہائیکورٹ ،24دسمبر کے بعد موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری ، پرنسپل سیٹ پر 28 ججز 24دسمبر تک کیسوں کی سماعت کرینگے۔

 پرنسپل سیٹ پر 10ڈویژن بینچز سول ، فوجداری نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرینگے ،سنگل بینچز حکم امتناعی، ضمانت، حبس بے جا، اندراج مقدمہ، جائیداد سمیت کیسز کی سماعت کرینگے ،چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا ،ٹیکس معاملات پر سماعت کیلئے دو ڈویژن بینچز تشکیل ،جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس کمرشل نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کریگا۔

اسلام آباد

ثقافتی تبادلوں سے پاک تاجک تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،علیم خان

آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری ،ٹیکس چھوٹ دینگے ،انوشہ رحمان

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ،ڈی آئی جی

غیر قانونی عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رکھی جائیں ،ڈی جی آر ڈی اے

متاثرین اسلام آباد نے ایچ 16میں سی ڈی اے کا آپریشن رکوا دیا

شجر کاری سے اربن سموگ سے نمٹا جاسکتا ہے ، ترجمان وزارت موسمیاتی تبدیلی

