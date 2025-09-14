صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا افتتاح

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے ضلع میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا افتتاح کر دیا۔

 افتتاحی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ایچ بلاک میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مہم 15تا 27ستمبر تک جاری رہے گی اور 9تا 14سال کی بچیوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ضلع میں 2لاکھ 39ہزار 871بچیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سکولز اور مدارس میں بچیوں کو ویکسین لگانا ترجیح ہے ، ایچ پی وی ویکسین سروائیکل کینسر کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا کرتی ہے ۔ یہ کینسر دنیا میں خواتین کو لاحق ہونے والا دوسرا بڑا مرض ہے ، لہٰذا آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں۔سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز نے کہا کہ سکولوں میں ویکسین کی افادیت بارے آگاہی دی جا رہی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایچ پی وی ویکسین کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ 

 

