صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی امن منصوبے پر حماس کی آمادگی خوش آئند ہے ، ناصر بھٹی

  • ملتان
امریکی امن منصوبے پر حماس کی آمادگی خوش آئند ہے ، ناصر بھٹی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما محمد ناصر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے پیش کردہ امن منصوبے پر حماس کی آمادگی خوش آئند ہے۔۔۔

 تاہم القدس الشریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اہلِ غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری بند کی جائے ، اسلامی ممالک فلسطینی عوام کے تحفظ کیلئے مؤثر کردار ادا کریں۔ محمد ناصر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ حماس کے مثبت ردعمل کی مکمل تائید کرتی ہے اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کیلئے عالمی سطح پر جدوجہد جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر