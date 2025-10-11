وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ
بورے والا (سٹی رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کانسٹیٹیونٹ کالج بورے والا کا دورہ کیا۔
پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود ندیم اور ٹیم نے معزز مہمان کو تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ وائس چانسلر نے کلاس رومز، لیبارٹریز اور زرعی فارم کا معائنہ کیا اور معیار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی اصل طاقت اساتذہ و طلبہ کی تحقیقی صلاحیت ہے ۔ سب کیمپسز کو علاقائی ترقی کے مراکز بنایا جا رہا ہے ۔ بعد ازاں انہوں نے طلبہ سے ملاقات کی اور مسائل کے حل سمیت مزید بسیں فراہم کرنے کا اعلان کیا۔