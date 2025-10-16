صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھل جیپ ریلی کیلئے سکیورٹی، صفائی، سہولتیں یقینی بنانیکی ہدایت

  • ملتان
تھل جیپ ریلی کیلئے سکیورٹی، صفائی، سہولتیں یقینی بنانیکی ہدایت

بہتر ماحول فراہم کرنے کیلئے متعلقہ محکمے موبوط حکمت عملی اختیار کریں،کمشنر ڈیرہ

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) دسویں تھل جیپ ریلی 2025 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ، ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو منور عباس بخاری، ڈپٹی کمشنر لیہ امیرا بیدار، ٹی ڈی سی پی افسران مصباح اسحاق، ریجنل منیجر حیدر رضا شاہ، پولیس، ریسکیو، ہائی وے ، لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر اداروں کے افسر شریک ہوئے ۔کمشنر اشفاق احمد چودھری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا بہترین موقع ہے ۔ متعلقہ محکمے سکیورٹی، صفائی، ٹریفک مینجمنٹ، رہائش، میڈیکل، پانی اور دیگر سہولیات کے لیے مربوط حکمتِ عملی اختیار کریں تاکہ شرکاء اور سیاحوں کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ تھل جیپ ریلی صرف کھیلوں کا ایونٹ نہیں بلکہ خطے کی ثقافت، روایات اور مہمان نوازی کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی ہے ۔ تمام افسران جذبے اور ٹیم ورک کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تاکہ ریلی کو کامیاب اور یادگار بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریٹر کراچی پلان پرکام شروع،فریم ورک تیار

عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پرافسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ

گلے میں پیوست چاقو نکالنے کا کامیاب آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن