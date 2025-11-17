صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمباکوکے نقصانات سے نوجوانوں کی آگاہی ناگزیر،سلطان محمود

  • ملتان
تمباکوکے نقصانات سے نوجوانوں کی آگاہی ناگزیر،سلطان محمود

حکومتی سطی پر کلینکس کا عدم قیام، تعلیمی اداروں میں شعور کا فقدان بڑے مسائل

ملتان (لیڈی رپورٹر)یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس میں الٹرنیٹیو ریسرچ انیشیٹو اور SUN کنسلٹنٹ کے زیرِ اہتمام سیمینار بعنوان \"سگریٹ نوشی کے نقصانات اور تدارک کی حکمت عملیاں\" کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد طلبہ میں سگریٹ نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کے خطرات سے آگاہی پیدا کرنا اور انہیں محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنا تھا۔ افتتاحی خطاب میں انچارج سٹوڈنٹ افیئر غلام ارتضاء نے مہمانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی سطح پر طلبہ کی سکیننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ سگریٹ اور دیگر نشہ آور اشیاء سے دور رہ سکیں۔ اس موقع پر سلطان محمود نے کہا کہ ARI کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو تمباکو کے نقصانات کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایک با شعور شہری کے طور پر ترقی کی راہ پر گامزن رہیں۔ جعفر مہدی نے بتایا کہ پاکستان میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ، جس کی وجہ قوانین پر عمل نہ ہونا، حکومتی سطح پر کلینکس کا قیام نہ ہونا اور تعلیمی اداروں میں آگاہی کا فقدان ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر