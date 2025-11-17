ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ،ہسپتال منتقل
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر,نامہ نگار)ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے جنہیں ریسکیو1122نے فوری طورپر ڈسٹرکٹ ہسپتال داخل کروادیاگیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔متاثرہ افراد میں محمد فیصل، محمد اکمل، محمد یوسف ودیگر شامل ہیں۔
ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے جنہیں ریسکیو1122نے فوری طورپر ڈسٹرکٹ ہسپتال داخل کروادیاگیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔متاثرہ افراد میں محمد فیصل، محمد اکمل، محمد یوسف ودیگر شامل ہیں۔