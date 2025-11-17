صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ،ہسپتال منتقل

  • ملتان
ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ،ہسپتال منتقل

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر,نامہ نگار)ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے جنہیں ریسکیو1122نے فوری طورپر ڈسٹرکٹ ہسپتال داخل کروادیاگیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔متاثرہ افراد میں محمد فیصل، محمد اکمل، محمد یوسف ودیگر شامل ہیں۔

ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ٹریفک کے مختلف حادثات میں 5افراد زخمی ہوگئے جنہیں ریسکیو1122نے فوری طورپر ڈسٹرکٹ ہسپتال داخل کروادیاگیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔متاثرہ افراد میں محمد فیصل، محمد اکمل، محمد یوسف ودیگر شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

ڈاکٹروں اور سٹاف کو سروس ڈلیوری میں بہتری کی ہدایت

وزیر ہاؤسنگ کی عمرہ ادائیگی کے بعد حلقے میں آمد

ڈی سی کی زیر صدارت قصور آرکائیوز پراجیکٹ پر اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر