صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو، 2ملزم 3کلو چرس ،ناجائز اسلحہ سمیت دھرلئے گئے

  • ملتان
کوٹ ادو، 2ملزم 3کلو چرس ،ناجائز اسلحہ سمیت دھرلئے گئے

تھانہ سٹی کی حدود سے نوید، تھانہ صدر کے علاقہ سے مشکوک شخص گرفتار اشتہاری مجرم کو فرار کروانے پر ملزم اللہ ڈتہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا

کوٹ ادو (نامہ نگار )کوٹ ادو میں پولیس کی کارروائیاں، 3 کلو چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد کرکے 3ملزموں کو گرفتار کرلیا۔ تفصیل کے مطابق کوٹ ادو میں تھانہ سٹی پولیس نے دورانِ گشت پیر پُھٹان ہوٹل کے قریب ایک مشکوک شخص کو روکا اور جامہ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے 3 کلو چرس برآمد کر لی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت محمد نوید سکنہ وارڈ نمبر 7 کے نام سے ہوئی ہے ۔ ملزم کے خلاف منشیات سے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ادھر تھانہ صدر کوٹ ادو کی پولیس نے دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران ایک شخص سے ناجائز اسلحہ برآمد کیا جبکہ دوسری کارروائی میں مجرم اشتہاری ساتھی کی مدد سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہوگیا۔ دونوں واقعات کی ایف آئی آرز درج کر لی گئیں ۔

پہلے واقعہ میں مخبرکی اطلاع پر پولیس نے موضع فقیر والی کے قریب مشکوک شخص کو قابو کر لیا،ملزم نے اپنا نام ارشد ولد غلام اکبر قوم چاندیہ سکنہ فقیر والی بتایا۔جامہ تلاشی کے دوران کپڑے میں سے سیون ایم ایم رائفل دیسی ساختہ لوڈ میگزین سمیت برآمد ہوئی، ملزم کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا، جس پر ناجائز اسلحہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسی روز ایک اور کارروائی کے دوران مخبر نے اطلاع دی کہ مجرم اشتہاری محمد کاشف عرف کاشی گاڑی میں موجود ہے پولیس نے فوری ریڈ کیا لیکن موقع پر موجود اللہ ڈتہ نے پولیس کو دیکھ کر شور مچا دیا اور مجرم اشتہاری کاشی کیساتھ ملکر فرار ہوگیا۔ اللہ ڈتہ کے مجرم کو فرار کروانے میں مدد پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے گٹر کور کرنے، ون ڈش پر سختی سے عملدرآمد کا حکم

پی پی 73 اور پی پی 87 میں ضمنی الیکشن کی سکیورٹی بارے اجلاس

شہزاد آصف سے علامہ اقبال لاء کالج کے طلباء وطالبات کی ملاقات

خوشاب ، جھاوریاں،میانوالی روڈ پر ناقص کام،وزیر تعمیرات برہم

بلاو ل بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب،تسنیم قریشی کی ملاقات

ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ،یونیورسٹی آف سرگودھا کے طالب علموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس