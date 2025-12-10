صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی میں سائبر سکیورٹی کی اہمیت پر سیمینار

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی میں سائبر سکیورٹی کی اہمیت پر سیمینار

ڈیجیٹل لٹریسی ، سائبر آگاہی جدید تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر کی بنیادی ضرورت،ملیکہ

 ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ فزکس کی جانب سے \\\"جدید دور میں سائبر سکیورٹی کی اہمیت\\\" کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ یہ سیمینار ٹرانس نیشنل سِنرجی پراجیکٹ کے تحت ہونے والی سرگرمیوں کا حصہ تھا، جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تحقیقی تعاون، مشترکہ اشاعت، ریموٹ پی ایچ ڈی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے بنایا گیا ہے ۔سیمینار کی نگرانی شعبہ فزکس کی چیئرپرسن اور پراجیکٹ کی فوکل پرسن ڈاکٹر ملیکہ رانی نے کی، جبکہ لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی اور برٹش کونسل اس کے معاونین میں شامل تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر