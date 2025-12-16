صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تونسہ میں سکیورٹی خدشات ، رینجرز و پولیس اہلکار الرٹ

  • ملتان
تونسہ میں سکیورٹی خدشات ، رینجرز و پولیس اہلکار الرٹ

رینجرز وپولیس افسروں کا مشترکہ دورہ، حفاظتی اقدامات کا ازسرِنو جائزہ

ڈیرہ غازیخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تونسہ میں سکیورٹی خدشات، رینجرز و پولیس اہلکار الرٹ، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرون سے بھی نگرانی، حفاظتی اقدامات مزید سخت کردئیے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق سکیورٹی صورتحال کے پیشِ نظر رینجرز کے سینئر افسروں نے پولیس حکام کے ہمراہ تحصیل تونسہ میں پولیس سٹیشن وہوا کا دورہ کیااورسکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے انہیں مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کی ہدایات جاری کیں۔دورے کا مقصد حفاظتی اقدامات کا ازسرِنو جائزہ لینا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس