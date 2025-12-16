صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ماڈل جیل ،خدمت مرکز کا کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
اسلام آباد ماڈل جیل ،خدمت مرکز کا کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا نے H-16 میں زیر تعمیر اسلام آباد ماڈل جیل،خدمت مرکز کادورہ کیا ، جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ چیئرمین نے کہا کہ منصوبوںکو اعلیٰ معیار اور جلد از جلد تکمیل کو یقینی بنائیں۔

انہوں نے ہدایت کی کہ اسلام آباد ماڈل جیل کے ایڈمن بلاک اور باورچی خانہ کی تعمیر رواں ماہ میں مکمل کی جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ماڈل جیل کے ہسپتال سمیت بیرکس کا کام بھی رواں ماہ میں مکمل کیا جائے ۔ جیل کے اطراف دیدہ زیب لینڈ اسکیپنگ اور ماحول دوست شجرکاری کے کام کا آغاز کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر چیئرمین سی ڈی اے نے ممبر انجینئرنگ سید نفاست رضا اور متعلقہ افسران کے ہمراہ آسان خدمت مرکز بلڈنگ منصوبے کا دورہ کیا۔ انہوں نے  آسان خدمت مرکز  بلڈنگ منصوبے کے تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں میں ہونے والی پیشرفت کا معائنہ کیا۔ چیئرمین کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ  آسان خدمت مرکز منصوبے کا مجموعی طور پر 95 فیصد سے زائد تعمیراتی کاموں کو مکمل کرلیا گیا ہے ۔ انہیں بتایا گیا کہ \\\"آسان خدمت مرکز\\\" منصوبہ پر فنشنگ ورک کا آغاز کردیا گیا ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس