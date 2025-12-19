صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو ملتان کے مدثر احسن خان نے پروموشن امتحان میں ٹاپ کرلیا

  • ملتان
میپکو ملتان کے مدثر احسن خان نے پروموشن امتحان میں ٹاپ کرلیا

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ملتان سرکل کے کمرشل سپرنٹنڈنٹ مدثر احسن خان نے ریونیو آفیسر کے محکمانہ پروموشن امتحان میں ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کر دیا۔

واپڈا امتحانات سیل، واپڈا ہاؤس لاہور کی جانب سے جاری کردہ رزلٹ نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 15کے کمرشل سپرنٹنڈنٹس سے گریڈ 17 کے ریونیو آفیسرز کے لئے محکمانہ ترقی کے امتحانات 24 سے 26 نومبر 2025ء تک لاہور میں منعقد ہوئے ۔ ان امتحانات میں ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسکوز) سے تعلق رکھنے والے 53 ملازمین نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ