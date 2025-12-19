صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو ریجن میں نادہندگان، بجلی چوروں کیخلاف ایکشن

  • ملتان
میپکو ریجن میں نادہندگان، بجلی چوروں کیخلاف ایکشن

84لاکھ سے زائد واجبات پر ٹرانسفارمرز، میٹرز اتار لئے گئے ، ایک گرفتار

 ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن میں نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ۔ رحیم آباد سب ڈویژن صادق آباد اور کچاکھوہ سب ڈویژن خانیوال میں کارروائیوں کے دوران 84لاکھ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی پر 10 ٹرانسفارمرز اور متعدد بجلی میٹرز اتار لئے گئے جبکہ ایک بجلی چور کو گرفتار کر لیا گیا۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو رحیم یار خان سرکل عبدالحفیظ بھٹی اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں رحیم آباد سب ڈویژن صادق آباد کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا گیا۔

ایکسین صادق آباد ڈویژن محسن نذیر کھوسہ اور ایس ڈی او رحیم آباد کی سربراہی میں ٹیم نے مزاری کالونی، بستی شیر بہادر اعوان، بستی واحد بخش کندری، چک 30/این پی، بستی عبدالغنی کمبوہ اور بستی قائم دین میں کارروائی کی۔62لاکھ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی پر 6نادہندہ بستیوں اور ٹیوب ویل کنکشنز منقطع کر کے ٹرانسفارمرز اور میٹرز اتار لئے گئے جبکہ موقع پر ایک صارف سے ایک لاکھ 26ہزار روپے کی وصولی بھی کی گئی۔دوسری جانب سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو خانیوال سرکل مشتاق احمد ٹھنگل کی نگرانی میں کچاکھوہ سب ڈویژن میں کارروائی کی گئی۔ 24لاکھ 50 ہزار روپے واجبات پر 4 نادہندگان کے ٹرانسفارمرز اور 20 سنگل و تھری فیز میٹرز اتارے گئے ۔ کارروائی کے دوران 5 صارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ، جن میں سے ایک کو گرفتار کر کے مقدمات درج کرنے کے لئے درخواستیں ارسال کر دی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانا وزیراعلیٰ کا ویژن :عظمیٰ کاردار

شہر کو درپیش اہم مسائل کو فوری حل کیاجائے گا، شیریں گل

بچوں کیلئے موزوں تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیح:کمشنر

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی کرسمس تقریب میں شرکت ،تحائف تقسیم

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

ڈی سی بھکر کا کے پی بارڈر پر زیر تعمیر چیک پوسٹ کاد ورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ