صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرضی پورہ مدینہ کالونی میں سیوریج نظام درہم برہم

  • ملتان
مرضی پورہ مدینہ کالونی میں سیوریج نظام درہم برہم

بورے والا (سٹی رپورٹر) مرضی پورہ مدینہ کالونی گلی نمبر 1کی چار گلیوں میں سیوریج لائن کی بدترین خرابی کے باعث مین ہولز ابل پڑے اور سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہو کر جوہڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔

بدبو اور تعفن کے باعث عورتیں، بچے اور راہگیر شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شہری رانا راشد احسان، حافظ رمضان، ارشد، ندیم اور دیگر نے اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن (ر) ارشد اقبال اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی امتیاز احمد جوئیہ سے فوری نوٹس اور مستقل اصلاح کے مطالبات کیے ۔ اہل علاقہ نے خبردار کیا کہ بروقت کارروائی نہ ہونے سے وبائی امراض کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانا وزیراعلیٰ کا ویژن :عظمیٰ کاردار

شہر کو درپیش اہم مسائل کو فوری حل کیاجائے گا، شیریں گل

بچوں کیلئے موزوں تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیح:کمشنر

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی کرسمس تقریب میں شرکت ،تحائف تقسیم

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

ڈی سی بھکر کا کے پی بارڈر پر زیر تعمیر چیک پوسٹ کاد ورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ