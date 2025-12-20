صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کتے کے کاٹنے پر فوری کارروائی، ملزم گرفتار

  • ملتان
کتے کے کاٹنے پر فوری کارروائی، ملزم گرفتار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت کی ہدایت پر کبیروالا میں پالتو کتے کے کاٹنے کے واقعہ پر فوری اور۔۔

 مؤثر کارروائی کی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کو قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے ، جس پر مقدمہ درج کر کے ذمہ دار شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ شہری کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی گئی۔ضلعی و تحصیل انتظامیہ نے واضح کیا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور ایسے واقعات پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پالتو جانور رکھنے کے دوران قانون پر سختی سے عمل کریں، تاکہ شہری محفوظ رہیں اور ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث کی پو لیس شہدا کے اہلخانہ سے ملاقات

سیالکوٹ میں آٹے کی کو ئی قلت نہیں :فلور ملز ایسوسی ایشن

سی پی او کی وزیر آباد کے تھانوں میں کھلی کچہری

آرپی او کا دورہ حافظ آ باد ، امن کمیٹی ممبران سے ملاقات

سیالکوٹ: آئندہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے مؤثر مینجمنٹ پلان تشکیل دینے پر گفتگو

سیالکوٹ:قتل کے مجرم کو عمر قید 20لاکھ روپے ہرجانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن