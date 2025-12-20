صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان ایونیو پر کام تیز،گرین کوریڈور رواں ماہ مکمل کرنیکا ہدف

  • ملتان
ملتان ایونیو پر کام تیز،گرین کوریڈور رواں ماہ مکمل کرنیکا ہدف

منصوبے کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کیلئے پیرا فورس متحرک

ملتان(وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے ملتان ایونیو پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی دورہ کیا اور منصوبے کی رفتار، معیار اور مجموعی پیش رفت کا عملی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے متعلقہ محکموں کو جاری کاموں میں تیزی اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی واضح ہدایات جاری کیں۔کمشنر عامر کریم خاں نے ماڈل ٹاؤن گیٹ سے میپکو آفس تک گرین کوریڈور کو دسمبر کے اختتام تک ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کے اس حصے پر کام کی رفتار مزید تیز کی جائے ۔ انہوں نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو میڈینز میں شجرکاری فوری مکمل کرنے ، جبکہ میپکو کو بجلی کے کھمبوں کی بروقت منتقلی یقینی بنانے کا حکم دیا۔کمشنر ملتان نے ہائی وے حکام کو مقررہ ٹائم لائن کے مطابق سڑک کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے دوران شہریوں کو کم سے کم مشکلات پیش آنی چاہئیں۔ عامر کریم خاں نے ملتان میونسپل کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ شہر بھر کی سڑکوں کا جامع اور مکمل سروے کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا کا مزید 6 مقامات پر نئے ریچارج ویل بنانیکا فیصلہ

ایل ڈی اے :آرٹیفشل انٹیلی جنس کے استعمال پر ورکنگ شروع

مسلمان خاتون کانقاب کھینچنے کیخلاف لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ

ورچوئل یونیورسٹی:سمارٹ ماڈیولر ڈیٹا سینٹر کا افتتاح

گیس کے کم پریشر کی شکایات پر کمپنی کا کمپریسرز کیخلاف مہم کاآغاز

صوبے کے 41اضلاع کی ڈیجیٹل ماسٹر پلاننگ کا کام مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن