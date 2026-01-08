صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس میں بھرتی کا دوسرا مرحلہ، دوڑ وجسمانی پیمائش کا انعقاد

  • ملتان
پیرا فورس میں بھرتی کا دوسرا مرحلہ، دوڑ وجسمانی پیمائش کا انعقاد

لودھراں(سٹی رپورٹر)لودھراں میں پیرا فورس میں دوسرے مرحلے کیلئے بھرتیوں کا عمل جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیرنگرانی انفورسمنٹ آفیسرکی بھرتی کیلئے امیدواروں کی دوڑ وجسمانی پیمائش کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

۔لودھراں میں انفورسمنٹ آفیسر کی بھرتی کیلئے 928مردوخواتین امیدواروں نے جسمانی ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی نے فزیکل ٹیسٹ کی نگرانی کی۔انہوں نے دوڑ،پیمائش اور ویری فکیشن کے عمل کا موقع پر معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ پیرا فورس میں بھرتی کیلئے شفافیت پر مبنی عمل کو یقینی بنایا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ، سہو لیات کا جائزہ

حافظ آباد :پونے 2 ارب سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ کا آغاز

گجرات جمخانہ کلب میں سکواش کورٹ اور لائبریری کا افتتاح

وکلا کے حقوق کی پاسداری کیلئے ہر ممکن کوشش کرینگے :عصمت چودھری

گجرات:ایم ڈی واسا کا بو سیدہ سیور کی تبدیلی ،مرمت کاحکم

سیالکوٹ:مختلف علاقوں میں 5غیر قانونی ایل پی جی سٹیشن سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن