صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں موسمی تبدیلی سے متاثر افراد ہسپتال منتقل

  • ملتان
خانیوال میں موسمی تبدیلی سے متاثر افراد ہسپتال منتقل

نزلہ، کھانسی اور بخار میں مبتلا 11افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) خانیوال اور گردونواح میں موسمی تبدیلی کے باعث نزلہ، کھانسی، بخار اور گلا خراب میں مبتلا 11افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ فوری اطلاع پر ریسکیو 1122اور دیگر ذرائع سے مریضوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہسپتال داخل کروایا گیا۔ مریضوں میں علی رضا، محمد مشتاق، محمد سرجیل، ناصر بھٹی، احمد اور مقبول سمیت دیگر شامل ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ تمام مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور ان کی حالت اب مستحکم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نسٹ میں عالمی ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس کا آغاز،عالمی تعاون پر زور

بحریہ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، کارکردگی پر اطمینان کا اظہار

کمشنر راولپنڈی کا کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ کا دورہ ،کام کا جائزہ

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

کشمیر کی آزادی ،عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ،فیصل راٹھور

گوشت تو عوام کو سونگھنے کے لئے بھی میسر نہیں ،مزمل اسلم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس