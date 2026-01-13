صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی :لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور گھریلو زندگی متاثر

  • ملتان
میلسی :لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور گھریلو زندگی متاثر

دھند کے باعث سولر سسٹم متاثر ہو رہا ، حکام ،ب بندش ختم کی جائے :شہری

 میلسی (نامہ نگار ) شہر میں وقفہ وقفہ سے بلا جواز لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور گھریلو زندگی شدید متاثر ہو گئی ہے ۔ بازاروں کی رونق ماند پڑ گئی اور دکانداروں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ شہریوں نے کہا کہ روز روز کی بلا جواز لوڈ شیڈنگ بند کی جائے ۔ واپڈا حکام نے بتایا کہ دھند کے باعث سولر سسٹم متاثر ہو رہا ہے ، جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار کم ہو رہی ہے ۔ میپکو بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانے کیلئے بھرپور کوشش کر رہی ہے ۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی بلاجواز بندش ختم کی جائے تاکہ کاروبار اور معمولات زندگی دوبارہ بحال ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس