صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی پولیس نے پتنگ بازی کو جرم قرار دے دیا

  • ملتان
وہاڑی پولیس نے پتنگ بازی کو جرم قرار دے دیا

ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر سخت کارروائی اور بھاری جرمانے کی وارننگ

 وہاڑی (خبرنگار) ضلعی انتظامیہ اور وہاڑی پولیس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ پتنگ بازی اب قانونی طور پر جرم قرار دی جا چکی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔ پولیس کے مطابق یہ سرگرمی انسانی جانوں کیلئے شدید خطرہ ہے۔آگاہی پیغام میں بتایا گیا ہے کہ پتنگ بازی کرنے پر کم از کم 5سال قید اور 20لاکھ روپے جرمانہ جبکہ پتنگ فروشی میں ملوث افراد کو کم از کم 7سال قید اور 50لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے ۔ پولیس حکام نے کہا کہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لہٰذا قانون شکنی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنشن کی عدم ادائیگی:ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم

وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت چھٹا جلسہ تقسیم اسناد

چند سو بسوں سے ٹرانسپورٹ مسائل حل نہیں ہونگے ،منعم ظفر

شفافیت یقینی بنانے کیلئے انفارمیشن کمیشن کا سروسز اسپتال کا دورہ

گیس بحران شدید،بل ہزاروں میں آرہے ،کاشف سعید

ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ڈی آئی جی ویسٹ آفس کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ