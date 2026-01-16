صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں د ومیچز کا فیصلہ

  • ملتان
پی سی بی انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں د ومیچز کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جاری پی سی بی انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے۔

پہلے میچ میں کمبائنڈ الیون کرکٹ کلب نے دس کھلاڑیوں کے نقصان پر 101 رنز بنائے ، جس کے بعد کھیلتے ہوئے اے او کلب نے مطلوبہ ہدف با آسانی ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔دوسرے میچ میں چناب کرکٹ کلب نے تمام کھلاڑیوں کے نقصان پر 225 رنز اسکور کیے ، جس کے جواب میں کھیلتے ہوئے اولین سپورٹس نے مطلوبہ ہدف دو وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سلاٹر ہائوس بنے گا

کرم میں بی آئی ایس پی صارفین کی مشکلات حل کرینگے ،روبینہ خالد

منشیا ت ایک ناسور،خاتمے کیلئے اقدامات کئے جائیں ،آئی جی

ایس ایس پی آپریشزاسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

بلوچستان ،5جدید ورکرز ہسپتالوں کا باقاعدہ افتتاح

راولپنڈی ،6افراد گرفتار 10لٹر سے زائد شراب،اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ