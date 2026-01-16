صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو میں طبی سہولیات کی شکایات کیلئے بکس نصب

  • ملتان
میپکو میں طبی سہولیات کی شکایات کیلئے بکس نصب

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) انتظامیہ نے ریجن بھر میں ملازمین کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات سے متعلق شکایات کے مؤثر ازالے کے لئے واپڈا ڈسپنسریوں میں شکایتی بکس نصب کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔

اس اقدام کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ سروسز اور ایڈمنسٹریٹر واپڈا ہسپتال ملتان رانا محمد سرفراز کی جانب سے تمام آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ واپڈا ڈسپنسریوں میں میپکو ملازمین کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات سے متعلق شکایات کے ازالے کے لئے اس وقت کوئی باقاعدہ اور مؤثر نظام موجود نہیں، جس کے باعث مسائل جنم لے رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سلاٹر ہائوس بنے گا

کرم میں بی آئی ایس پی صارفین کی مشکلات حل کرینگے ،روبینہ خالد

منشیا ت ایک ناسور،خاتمے کیلئے اقدامات کئے جائیں ،آئی جی

ایس ایس پی آپریشزاسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

بلوچستان ،5جدید ورکرز ہسپتالوں کا باقاعدہ افتتاح

راولپنڈی ،6افراد گرفتار 10لٹر سے زائد شراب،اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ