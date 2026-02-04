صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری ،59درخواستیں موصول

  • ملتان
ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری ،59درخواستیں موصول

وہاڑی (خبرنگار ) ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایات پر عوامی شکایات اور مسائل کے حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کے۔۔

 انعقاد کا سلسلہ جاری ہے ، اس سلسلے میں ڈی پی او وہاڑی نے کمپلینٹس سیل میں موجود شہریوں کے مسائل اور شکایات خود سنیں اور موقع پر ہی فوری حل کے احکامات جاری کیے ، کھلی کچہری کے دوران مقدمات کی تفتیش، ملزمان کی گرفتاری، لڑائی جھگڑوں اور دیگر مختلف نوعیت کی مجموعی طور پر 59درخواستیں موصول ہوئیں، ڈی پی او وہاڑی کے مطابق عوامی مسائل اور شکایات کے حل کے لیے روزانہ دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک ڈی پی او آفس وہاڑی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر