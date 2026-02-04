صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں گوشت کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے باہر

  • ملتان
وہاڑی میں گوشت کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے باہر

چکن، مٹن اور بیف کی من مانے قیمتوں پر شہری شدید تشویش میں مبتلا

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی ) ضلع وہاڑی میں چکن، مٹن اور بیف کی قیمتیں غریب عوام کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر ہو گئی ہیں۔ قصابوں کی من مانے نرخوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سستی اور معیاری اشیائے خوردونوش کے احکامات کو نظر انداز کر دیا ہے ۔ضلعی انتظامیہ روزانہ ریٹ لسٹیں تو فراہم کرتی ہے ، مگر ان پر عملدرآمد نہ ہونے کی وجہ سے عوام مجبور ہیں مہنگا گوشت خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری نرخوں کے مطابق چکن 497 روپے فی کلو، بیف 700 روپے فی کلو اور مٹن 1500 روپے فی کلو فروخت ہونا چاہیے ، مگر مارکیٹ میں قیمتیں چکن 550 روپے یا اس سے زائد، بیف 1200 روپے یا اس سے زائد اور مٹن 2200 روپے یا اس سے زائد تک پہنچ گئی ہیں۔شہریوں نے کہا کہ ناقص چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے قصابوں کی چاندی ہو رہی ہے جبکہ عوام کی مجبوری بن گئی ہے ۔ شہریوں نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد کروانے کا مطالبہ کیا تاکہ غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر