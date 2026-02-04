صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا: اختر ٹاؤن میں گھر کے باہر فائرنگ ،شہری زخمی

  • ملتان
بورے والا (نمائندہ دنیا ) تھانہ صدر کے علاقہ اختر ٹاؤن میں دو مسلح افراد نے شہری شان پر فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر وہ شدید زخمی ہو گیا۔زخمی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جا سکے ۔

