صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے زیادتی ، ویڈیوسوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر مقدمہ درج

  • ملتان
خاتون سے زیادتی ، ویڈیوسوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر مقدمہ درج

ملتان ( کرائم رپورٹر )خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے وڈیو بناکر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے الزام میں پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔

۔ مظفر آباد پولیس کو خاتون (س) نے بتایا کہ نکاح نامہ درست کروانے زوہیب کے پاس گئی ملزم نے مجھے اپنے گھر بلوایا زبردستی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور دھوکہ سے نازیبا وڈیو بنالی جس نے دھمکی دی کی کسی کو بتلایا تو وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کردو گا دوبارہ جنسی تسکین پورا کرنے کیلئے بلوایا نہ جانے پر ملزم نے میری برہنہ وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر