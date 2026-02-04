صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے تقریب کا اہتمام

  • ملتان
وہاڑی :کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیلئے تقریب کا اہتمام

گرلز ہائی سکول 59ڈبلیو بی میں طالبات نے مسئلہ کشمیر بھر پور انداز میں اجاگر کیا

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی ) گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 59 ڈبلیو بی فضل آباد وہاڑی میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مقررین نے مسئلہ کشمیر کی اہمیت، تاریخی پس منظر اور کشمیری عوام کی طویل جدوجہد پر روشنی ڈالی۔اس موقع پر مس رخسانہ کوثر نے کشمیر کی مذہبی، جغرافیائی اور سیاسی تاریخ کا جامع جائزہ پیش کرتے ہوئے طالبات کو مسئلہ کشمیر کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر محض ایک خطہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی آزادی کی علامت ہے اور کشمیری عوام کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔بعد ازاں جماعت ہفتم کی طالبہ ماہ نور نے ایک چاند ہے پاکستان اور کشمیر ستارہ ہے  کے عنوان سے پُراثر اظہارِ خیال کیا، جسے شرکاء نے خوب سراہا۔ اسکول کی پرنسپل امبرین اختر نے خطاب کرتے ہوئے طالبات کو آزادی کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا اور کہا کہ کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے ۔آخر میں کشمیری عوام کی آزادی، امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستانی قوم ہر فورم پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر