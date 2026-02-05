صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن مارکیٹ میں پیرا فورس کے خلاف تاجروں کا احتجاج

  • ملتان
گلشن مارکیٹ میں پیرا فورس کے خلاف تاجروں کا احتجاج

ناجائز آپریشن کا الزام، سامان واپس نہ ملا تو شٹر ڈاؤن کیا جائیگا، چودھری الیاس

ملتان (لیڈی رپورٹر)گلشن مارکیٹ نیو ملتان میں پیرا فورس کے مبینہ ناجائز اور غیر قانونی آپریشن کے خلاف انجمن تاجران گلشن مارکیٹ کے زیرِ اہتمام شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کی قیادت انجمن کے صدر چودھری محمد الیاس، جنرل سیکرٹری چودھری سلیم کمبوہ اور چیئرمین چودھری کاشف نے کی، جبکہ مارکیٹ کے تاجروں کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی۔احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر چودھری محمد الیاس، جنرل سیکرٹری چودھری سلیم کمبوہ، چیئرمین چودھری کاشف، چیئرمین مصالحتی کمیٹی حافظ عاقب نعیم اور جوائنٹ سیکرٹری شہزادہ فہد بھٹی نے الزام عائد کیا کہ پیرا فورس کے اہلکار تجاوزات کے نام پر دکانوں کے اندر داخل ہوئے اور قیمتی جیکٹس، جیولری، دوپٹے ، ہیٹر، لیڈیز شوز، بریف کیس اور دیگر سامان اٹھا کر لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ،گجرات ڈویژن میں 23 بازار لگانے کا فیصلہ

6200 پتنگیں ،220 گوٹیں ڈور برآ مد ، 3 ملزم گرفتار

ہیڈبمبانوالہ، سترا ہ:وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز سے محروم

کامونکے :ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار سمیت 8 افراد زخمی

لالہ موسیٰ :رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل

پنڈی بھٹیاں:سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن