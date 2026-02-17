صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :امن کمیٹی کا اجلاس، بین المذاہب ہم آہنگی پر زور

  • ملتان
خانیوال :امن کمیٹی کا اجلاس، بین المذاہب ہم آہنگی پر زور

رمضان میں کی سکیورٹی کیلئے سخت اور مؤثر انتظامات کیے جائیں گے :ڈی پی او

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سرکٹ ہاؤس خانیوال میں امن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ڈی پی او اسماعیل کھاڑک اور ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے مشترکہ طور پر کی۔ اجلاس میں امن کمیٹی کے ممبران، علمائے کرام اور شہری نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔اجلاس میں بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور ضلع میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد اور امام بارگاہوں کی سکیورٹی کے لیے سخت اور مؤثر انتظامات کیے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہر تجویز کا خیرمقدم کرے گی جو امن و استحکام کو مضبوط کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس