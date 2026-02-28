صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایچ او پردو لاکھ روپے لیکر اشتہاری چھوڑنے کا الزام

  • ملتان
ایس ایچ او پردو لاکھ روپے لیکر اشتہاری چھوڑنے کا الزام

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ایس ایچ او تھانہ کہنہ نے مبینہ طور پر دو لاکھ روپے لیکر اشتہاری ملزم کو چھوڑ دیا۔۔

، تھانہ موچھ سے آئی پولیس واپس چلی گئی، مقدمہ کے مدعی کا وزیر اعلیٰ پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیل کے مطابق تھانہ موچھ میں مقدمہ نمبر 374/25زیردفعہ 489 ایف کے اشتہاری ملزم محمد ابرار کو ایس ایچ او تھانہ کہنہ نے پکڑ لیا اور تھانہ موچھ کو اطلاع دیکر بلا لیا مگر مبینہ طور پر پیسے کی چمک سے ایس ایچ او تھانہ کہنہ محمودنے مبینہ طور دو لاکھ روپے رشوت لیکر اشتہاری ملزم محمد ابرار کو چھوڑ دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کڈنی سینٹرکیلئے 50کروڑ روپے گرانٹ منظور

نئے تعلیمی سال کے آغاز،داخلہ شیڈول کی منظوری

کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی کو غیر قانونی تعمیرات فوری گرانے کی ہدایت

انٹرکے امتحانی فارم کی تاریخوں میں تبدیلی کا اعلان

پاکستان، افغانستان جنگ وجدل سے فوری اعلانِ برأت کریں، تنظیم اسلامی

حیدر آباد:گنجان آباد بنگالی کالونی میں ایک ماہ سے گندا پانی جمع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان