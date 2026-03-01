صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10شراب فروشوں کیخلاف مقدمات

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر) پولیس نے منشیات اور غیر قانونی شراب فروشی کے الزام میں 10 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔۔۔

بی زیڈ پولیس نے ملزم سلطان سے 10 لیٹر شراب برآمد کی جبکہ صدر پولیس نے ملزم زین العابدین اور نبیل سے بالترتیب 10 لیٹر شراب قبضے میں لی۔ مظفر آباد پولیس نے ملزم نصیر احمد سے 20 لیٹر شراب اور ملزم وقار قاسم سے 1050 گرام ہیروئن برآمد کی۔ ملزم تنویر سے 1040 گرام چرس بھی ضبط کی گئی۔قطب پور پولیس نے ملزم عبدالعزیز اور جاوید انجم سے بالترتیب 20 اور 10 لیٹر شراب برآمد کی۔ ممتاز آباد پولیس نے ملزم کامران سے 40 لیٹر شراب قبضے میں لی جبکہ سٹی جلالپور پولیس نے ملزم مختیار احمد سے 1050 گرام چرس ضبط کی۔

 

 

