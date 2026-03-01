صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں سکیورٹی ایس او پیز کیلئے جائزہ کمیٹیاں تشکیل

  • ملتان
تعلیمی اداروں میں سکیورٹی ایس او پیز کیلئے جائزہ کمیٹیاں تشکیل

محکمہ تعلیم، ضلعی انتظامیہ، قانون نافذ کرنیوالے اداروں کے نمائندگان شامل

ملتان (خصوصی رپورٹر) حکومت کی ہدایات کے تحت صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں میں سکیورٹی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز (ایس او پیز) پر عملدرآمد کا جائزہ لینے کے لئے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان کمیٹیوں میں محکمہ تعلیم، ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان شامل ہوں گے ۔کمیٹیاں سرکاری اور نجی سکولوں کا دورہ کرکے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی معائنہ کریں گی۔ جائزے میں سکولوں کے داخلی و خارجی راستوں کی نگرانی، سکیورٹی گارڈز کی تعیناتی اور تربیت، سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت، وزیٹر رجسٹر کے اندراج، بائیو میٹرک نظام، ہنگامی انخلا کے منصوبے اور عمارتوں کی چار دیواری و گیٹس کی مضبوطی جیسے امور شامل ہیں۔حکام کے مطابق معائنے کے بعد جامع رپورٹ متعلقہ اتھارٹیز کو ارسال کی جائے گی اور جہاں سکیورٹی انتظامات ناکافی پائے جائیں گے وہاں فوری بہتری کے احکامات جاری کئے جائیں گے ۔ اس اقدام کا مقصد طلبہ اور اساتذہ کو محفوظ اور پرامن تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ تعلیمی سرگرمیاں بغیر کسی خطرے کے جاری رہ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹی پی ون فعال بنانے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری

کلفٹن میں سولر پینل شوروم اور دفتر دوبارہ سیل کرنے پر عدالت برہم

افغان حکومت ہوش کے ناخن لے ،سنی تحریک

گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ،11دکانیں سربمہر

افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی فنڈز کی تجویز

میرپور خاص:ماہ صیام میں بھی کیمیکل سے دودھ کی تیاری جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل