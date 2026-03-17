صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
حکومت مہنگائی سے عوام کو بے وقوف بنا رہی :روبینہ اختر

افغانستان کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت،رہنما تحریک انصاف

ملتان (لیڈی رپورٹر) تحریک انصاف کی رہنما اور حلقہ این اے 148 سے امیدوار ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ یہی عناصر ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے اور روزانہ معصوم شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے تھے ۔ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ اقدام ہے ، یہ جہاد نہیں بلکہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے ، جس کی وہ پرزور مذمت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال نے عوام کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے ، ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہے جبکہ دوسری جانب حکومت اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پہلے پٹرول کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کیا گیا اور اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس ہفتے قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، تاہم یہ اقدام عوام کے لیے بالواسطہ مہنگائی کا نیا بوجھ بن گیا ہے ۔ ڈاکٹر روبینہ اختر نے کہا کہ عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں، بازاروں میں عید کی رونق بھی نہیں، جبکہ حکومت اس صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کر رہی ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت نمائشی اقدامات کی بجائے حقیقی معنوں میں اپنے اخراجات کم کرے ، پٹرولیم مصنوعات کی بلاجواز قیمتوں میں اضافے کو واپس لے ، پچھلی قیمتیں بحال کرے اور آئندہ قیمتیں نہ بڑھا کر عوام کو ریلیف فراہم کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں جدید سہولیات فراہمی، سائیکل اور پیڈسٹرین ٹریکس بنانے کا فیصلہ

گلگت بلتستان کی ترقی، امن و امان کیلئے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا:امیر مقام

گورنر پنجاب سے نئے تعینات چینی قونصل جنرل کی ملاقات

صوبائی وزیر کا بس اڈے کا دورہ، مسافروں سے کرایہ معلوم کیا

ڈپٹی کمشنر کا ارکانِ اسمبلی کے ہمراہ بینظیر ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

قرآن کے حقیقی پیغام تک رسائی کیلئے سیرتِ نبویؐ کا مطالعہ ناگزیر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس