صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم

  • ملتان
کسان کارڈ رجسٹریشن مہم کے سلسلے میں محکمہ زراعت آگاہی سیشنز جاری

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت 21 ارب 60 کروڑ روپے سے جاری ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مختلف منصوبے جاری ہیں ۔ دوسری جانب محکمہ زراعت (توسیع) وہاڑی کی جانب سے کسان کارڈ رجسٹریشن مہم کے سلسلے میں آگاہی سیشنز جاری ہیں ۔ مزید برآں پنجاب حکومت کی ہدایت پر مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز کو رات 8 بجے جبکہ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کو رات 10 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر