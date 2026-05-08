صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیکری پر چھاپہ، خراب انڈے ، زردی تلف کردی

  • ملتان
بیکری پر چھاپہ، خراب انڈے ، زردی تلف کردی

5ہزار خراب انڈے ،220کلو زردی برآمد،بیکری تااصلاح بند

ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جہانیاں کے علاقے جلال آباد میں کارروائی کرتے ہوئے خراب اور حشرات زدہ انڈوں سے غیر معیاری بیکری آئٹمز تیار کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بیکری پر چھاپہ مار کر 5 ہزار خراب انڈے اور 220 کلو انڈوں کی زردی تلف کر دی۔ حکام کے مطابق بدبودار اور ناقص انڈوں سے کیک، پیسٹری، رس اور دیگر بیکری اشیا تیار کرکے مارکیٹ میں سپلائی کی جانی تھیں۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا کہ مضر صحت انڈوں سے خوراک تیار کرنا فوڈ سیفٹی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے ۔ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔کارروائی کے دوران بیکری کی پیداوار اصلاح تک بند کر دی گئی جبکہ مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جعل سازی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی اقدامات جاری رہیں گے اور شہریوں کو محفوظ خوراک کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹریکٹر ٹرالی نے ڈی ایس پی ڈسکہ کی گاڑی کو ٹکر ماردی

تتلے عالی :نکاح پر نکاح کر انے والے 9افراد کیخلاف مقدمہ

جلالپور جٹاں:نوجوان نہاتے ہوئے در یائے چناب میں ڈوب گیا

راہوالی:خاتون وکیل کے گھر چوری

11 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ