لڑکے سے زیادتی کی کوشش ملزم کیخلاف مقدمہ درج
ملتان (کرائم رپورٹر )پولیس نے لڑکے سے زیادتی کی کوشش کرنے کے الزام میں ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ صدر جلالپور پولیس کو دلاور حسین نے بتایا کہ ملزم نے میرے بیٹے زیادتی کی کوشش کرکے ارتکاب جرم کیا ۔پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔
