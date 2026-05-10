صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک چین سفارتی تعلقات کی پون صدی مکمل ،تقریب

  • ملتان
پاک چین سفارتی تعلقات کی پون صدی مکمل ،تقریب

ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے سلسلے میں شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا اہتمام شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن نے ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب اور ۔۔

چینی قونصل خانہ لاہور کے اشتراک سے کیا۔تقریب میں پاک چین دوستی کی علامت یادگاری سکے اور خصوصی ڈاک ٹکٹ کے ڈیزائن کی رونمائی کی گئی، جو دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات، تعاون اور دوستی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تقریب میں چینی قونصل خانے کے نمائندگان، جامعات کے عہدیداروں ، اساتذہ، انتظامی افسروں اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔طالبات نے ثقافتی پروگرام، تقاریر، مضمون نویسی اور کوئز مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی باہمی اعتماد، احترام اور تعاون پر مبنی لازوال رشتہ ہے جبکہ سی پیک اس تعلق کی روشن مثال ہے ۔رجسٹرار ویمن یونیورسٹی نے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیاں طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ثقافتی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہیں۔کوائن اور پوسٹل سٹامپ ڈیزائن مقابلوں میں 56 طالبات نے حصہ لیا۔ جیوری کے فیصلے کے مطابق کوائن ڈیزائن میں اریبہ مبارک پہلی، ملائکہ نذیر دوسری اور فروا خان تیسری رہیں، جبکہ پوسٹل اسٹامپ ڈیزائن میں مقدس فاطمہ پہلی، ملائکہ آصف دوسری اور ایمان حماد تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کاچلڈرن ہسپتال کا دورہ طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

جرائم میں کمی ، واداتوں کی روک تھام کیلئے اقدامات کااعادہ

وزیرآباد:معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر افواج پاکستان کو خراج تحسین کیلئے ریلی

فتح معرکہ حق کے حوالے گجرات چیمبر آف سمال انڈسٹری میں تقریب

دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتیں:بلال تارڑ

سی ایس ایس امتحان میں کامیابی پر پنجاب کالج انتظامیہ کی محسن خالد سے ملاقات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل