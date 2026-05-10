صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھیلی سیمیا کا عالمی دن،گھنٹہ گھر سرخ روشنیوں سے مزین

  • ملتان
تھیلی سیمیا کا عالمی دن،گھنٹہ گھر سرخ روشنیوں سے مزین

ملتان (لیڈی رپورٹر) عالمی یومِ تھیلی سیمیا کے موقع پر ہدیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ملتان گھنٹہ گھر کو سرخ روشنیوں سے روشن کیا گیا۔۔

، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے تھیلی سیمیا فائٹرز سے اظہارِ یکجہتی کیا اور امید، محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔تقریب میں کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے خصوصی شرکت کی اور تھیلی سیمیا سے متاثرہ بچوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے حوصلے اور ہمت کو سراہا اور کہا کہ یہ بچے معاشرے کیلئے امید اور بہادری کی علامت ہیں۔ ان کے مطابق تھیلی سیمیا صرف بیماری نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے ۔اس موقع پر سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس میاں فضل الہی و دیگر سماجی و کاروباری شخصیات بھی موجود تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل