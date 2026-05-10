صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشترکہ ڈگری پروگرامز متعارف کرانے کی منظوری

  • ملتان
مشترکہ ڈگری پروگرامز متعارف کرانے کی منظوری

طلبہ دویونیورسٹیوں سے بیک وقت پڑھ سکیں گے‘ہائرایجوکیشن کمیشن

ملتان (خصوصی رپورٹر)ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے ملک بھر کی جامعات میں دوہری اور مشترکہ ڈگری پروگرامز متعارف کرانے کی منظوری دے دی۔ نئی پالیسی کو اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ۔پالیسی کے تحت طلبہ اب بیک وقت دو مختلف ڈگری پروگرامز میں داخلہ لے سکیں گے ، جس سے انہیں مختلف تعلیمی شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے بہتر مواقع میسر آئیں گے ۔ ایچ ای سی حکام کے مطابق طلبہ پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ ایک ہی شعبے میں تعلیم حاصل کریں بلکہ اپنی دلچسپی اور پیشہ ورانہ ضروریات کے مطابق مختلف مضامین کا انتخاب کر سکیں گے ۔ایچ ای سی نے مشترکہ ڈگری پروگرامز کی بھی منظوری دی ہے ، جن کے تحت طلبہ اپنی تعلیم کا ایک حصہ ایک جامعہ جبکہ باقی حصہ کسی دوسری یونیورسٹی میں مکمل کر سکیں گے ۔ ایسے پروگرامز کے آغاز سے قبل متعلقہ جامعات کو ایچ ای سی سے منظور شدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنا ہونگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کاچلڈرن ہسپتال کا دورہ طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

جرائم میں کمی ، واداتوں کی روک تھام کیلئے اقدامات کااعادہ

وزیرآباد:معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر افواج پاکستان کو خراج تحسین کیلئے ریلی

فتح معرکہ حق کے حوالے گجرات چیمبر آف سمال انڈسٹری میں تقریب

دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتیں:بلال تارڑ

سی ایس ایس امتحان میں کامیابی پر پنجاب کالج انتظامیہ کی محسن خالد سے ملاقات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل