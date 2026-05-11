صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں معرکۂ حق کی مرکزی ریلی، عوام کی بھرپور شرکت

  • ملتان
مظفرگڑھ میں معرکۂ حق کی مرکزی ریلی، عوام کی بھرپور شرکت

ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی میں شہریوں اور طلبہ نے حب الوطنی کا اظہار کیا

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ضلعی انتظامیہ مظفرگڑھ کے زیر اہتمام یومِ معرکۂ حق کے موقع پر مرکزی ریلی کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ ریلی ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک نکالی گئی جس میں شہریوں، طلبہ اور مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ریلی میں اراکین اسمبلی، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یوسف چھینہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس انعم حفیظ، پارلیمانی سیکرٹری اجمل خان چانڈیہ اور ایم پی اے عون حمید ڈوگر سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔

طلبہ نے قومی پرچم لہراتے ہوئے  پاکستان زندہ باد  اور  پاک فوج زندہ باد  کے نعرے لگائے جس سے پورا ماحول قومی جذبے سے بھر گیا۔ خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی ریلی کا حصہ بنی۔ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے جبکہ ٹریفک کی روانی کو بھی برقرار رکھا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ معرکۂ حق قربانی، جرات اور قومی اتحاد کی عظیم مثال ہے ۔ریلی کے اختتام پر ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی گئی جبکہ شرکاء نے افواج پاکستان کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گرمی میں بھی سوئی گیس کی طویل لوڈشیڈنگ جاری، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا

شہر میں بڑھتے جرائم، شہری عدم تحفظ کا شکار

بوہڑانوالی گراؤنڈ میں معرکہ حق کی سالگرہ پر شاندار تقریب

کمشنر فیصل آباد کا سخت ایکشن، 10 اہلکاروں کے شعبے تبدیل

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قرشی کلینک کا افتتاح، مفت علاج کی سہولت

چنیوٹ : واسا نے خصوصی ڈی سلٹنگ مہم شروع کر دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر