صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں سب انسپکٹر پر تشدد ملزم نقدی لوٹ کر فرار

  • ملتان
ملتان میں سب انسپکٹر پر تشدد ملزم نقدی لوٹ کر فرار

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقے میں پولیس سب انسپکٹر کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کردیا گیا جبکہ ملزم نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے ۔

پولیس نے تین نامزد ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈی ایچ اے میں تعینات سب انسپکٹر باسط علی کو بی زیڈ یو چوک کے قریب ملزم سعود، بلاج اور بہادر نے حملہ کرکے شدید زخمی کردیا۔ واقعے میں اہلکار کا سر پھٹ گیا جبکہ ایک کان کٹ گیا۔متاثرہ اہلکار کے مطابق ملزم اس کے دوست کی گاڑی کا پیچھا کررہے تھے جس میں اس کی فیملی موجود تھی۔ وہ گاڑی کو بچانے کیلئے رکا تو ملزم نے اسے گھیر کر پسٹل کے بٹ اور راڈ سے تشدد شروع کردیا، جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔اہلکار کا کہنا ہے کہ ملزموں نے گاڑی سے چار لاکھ روپے نقدی بھی نکال لی اور موقع سے فرار ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پروقار تقریب

صفائی ستھرائی، ٹریفک مینجمنٹ کی مؤثر نگرانی کیلئے کنٹرول روم قائم

بھرپور اگاہی فلیگ مارچ کا انعقاد

پیرا فورس روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں تیز کرکے اپنا ٹارگٹ حاصل کریں،ڈپٹی کمشنرخوشاب

اے سی کا فاطمہ جناح فیملی پارک اور ماڈل بازار بھیرہ کا تفصیلی دورہ

ریسکیو 1122سرگودھا نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ