صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان ائیرپورٹ پر برڈ ہٹ سے بچاؤ کیلئے آگاہی واک

  • ملتان
ملتان ائیرپورٹ پر برڈ ہٹ سے بچاؤ کیلئے آگاہی واک

قربانی آلائشیں محفوظ مقامات پر پھینکنے کی اپیل، فضائی سفر محفوظ بنانے پر زور

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی ملتان انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے زیر اہتمام پرندوں کے جہازوں سے ٹکرانے کے خطرات اور محفوظ فضائی سفر سے متعلق آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک جمیل آباد ٹینک چوک سے ملتان ائیرپورٹ تک نکالی گئی، جس میں مختلف ائیرلائنز، گراؤنڈ ہینڈلنگ اور سکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔واک کا مقصد ائیرپورٹ کے گردونواح میں رہنے والے افراد میں برڈ ہٹ کے خطرات اور جہازوں کو ممکنہ نقصان سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر منیجر ائیرسائیڈ ملک ندیم عباس اعوان نے کہا کہ عیدالاضحیٰ کے دوران صفائی کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ محفوظ ہوائی سفر میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی باقیات پرندوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں، جبکہ دورانِ پرواز پرندوں کا جہازوں سے ٹکرانا جانی و مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ قربانی کی آلائشیں صرف مختص مقامات پر تلف کی جائیں تاکہ ائیرپورٹ کے قریب پرندوں کی موجودگی کم سے کم رہے ۔منیجر ائیرسائیڈ نے شرکاء اور علاقہ مکینوں سے فضائی سفر کو محفوظ بنانے کیلئے پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عید سے قبل سرکاری ملازمین ،ورکرز کو تنخواہیں دی جائیں ،کمشنر راولپنڈی

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر بچہ تک رسائی ضروری ،ڈپٹی کمشنر

عیدالاضحی ،اوورلوڈنگ اورزائد کرایہ کی وصولی پر کارروائی کا حکم

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ نیوٹیک ، تعاون بڑھانے کا عزم

ایگزام بینک اور پی ایس ڈبلیو پاکستانی برآمدات بڑھانے پر متفق

ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ ،قیادتی ترقیاتی پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ