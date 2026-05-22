صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالاضحیٰ پر اوورچارجنگ و لوڈنگ روکنے کا ٹاسک، خصوصی ٹیمیں تشکیل

  • ملتان
عیدالاضحیٰ پر اوورچارجنگ و لوڈنگ روکنے کا ٹاسک، خصوصی ٹیمیں تشکیل

جنرل بس سٹینڈ پر خصوصی ٹیموں کا ڈرائیورز کو لیکچر،خلاف ورزی پر کرایہ واپسی کیساتھ بھاری جرمانہ کیا جائے ،شہری شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن پر اطلاع دیں ،حکام

ملتان (کرائم رپورٹر )ترجمان ٹریفک شیخ عدنان کے مطابق عید الاضحی کے موقع پر اوور چارجنگ اور اوورلوڈنگ کی روک تھام کیلئے CTP ملتان کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ سی ٹی او ملتان محمد نبیل کھوکھر کی زیر نگرانی پبلک سروس ٹرانسپورٹ اور اڈہ جات پر اس بابت ہدایات نامے جاری کردیئے گئے ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی سپیشل ٹیموں کی جانب سے مسافر بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ کی روک تھام کیلئے آگاہی کے ساتھ خلاف ورزی پر بھرپور کریک ڈاؤن بھی جاری ہے ۔ اس سلسلہ میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے جنرل بس سٹینڈ پر ڈرائیورز اور مسافر حضرات کو آگاہی لیکچر دیا۔ کارروائی کے دوران سوار لوگوں کو کرایہ واپسی کے ساتھ ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی بھی جاری ہے ۔ شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر اوور لوڈنگ یا اوور چارجنگ کی کوئی شکایت ہو تو ہماری ہیلپ لائن 1915 پر اطلاع دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پروقار تقریب

صفائی ستھرائی، ٹریفک مینجمنٹ کی مؤثر نگرانی کیلئے کنٹرول روم قائم

بھرپور اگاہی فلیگ مارچ کا انعقاد

پیرا فورس روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں تیز کرکے اپنا ٹارگٹ حاصل کریں،ڈپٹی کمشنرخوشاب

اے سی کا فاطمہ جناح فیملی پارک اور ماڈل بازار بھیرہ کا تفصیلی دورہ

ریسکیو 1122سرگودھا نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ