صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم حضرت عمرفاروقؓ سرکاری طور پر منایا جائے ،مقررین

  • ملتان
یوم حضرت عمرفاروقؓ سرکاری طور پر منایا جائے ،مقررین

صحابہ ؓ ، اہلبیت ؓ کی شان میں گستاخی کرنیوالوں کیلئے سخت کارروائی کی جائے

ملتان (کرائم رپورٹر)جماعت اہل سنت کے مرکزی و صوبائی رہنماؤں نے ملتان پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام وصال و شہادت سرکاری سطح پر عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جائیں اور ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا جائے ۔پریس کانفرنس میں حافظ محمد فاروق خان سعیدی، وسیم ممتاز ایڈووکیٹ، پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری، سید محمد رمضان شاہ فیضی، قاری فیض بخش رضوی، قاضی محمد بشیر گولڑوی، ڈاکٹر ارشد علی بلوچ، قاری خادم حسین سعیدی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔

رہنماؤں نے کہا کہ اگر ان مطالبات پر عمل نہ کیا گیا تو دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر ملک گیر پرامن تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یکم محرم الحرام کو یوم شہادت سیدنا عمر فاروق اعظمؓ کے طور پر سرکاری سطح پر منایا جائے۔انہوں نے سوشل میڈیا پر صحابہ کرامؓ اور اہل بیت اطہارؓ کی توہین کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت فوری اقدامات کئے جائیں۔رہنماؤں نے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے ، ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد اور خطبات جمعہ میں سیرت فاروق اعظمؓ پر روشنی ڈالنے پر زور دیا۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایل پی جی 600 روپے کلو تک فروخت، انتظامیہ، مجسٹریٹس مافیا پر قابو پانے میں ناکام

چالان کرنے پر تمام تر توجہ، ٹریفک نظام درہم برہم

صحتمند افراد اور طالبعلم رضاکارانہ خون کا عطیہ دیں:کمشنر

حکومت خصوصی افراد کیلئے موثر اقدامات کررہی ، نجمہ افضل

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا بیوٹیفکیشن کے کاموں کا جائزہ

ای پی اے کی طرف سے شہر کو دو اینٹی سموگ گنز فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر