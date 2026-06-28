صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم عاشور پرانتظامات،سکندر حیات، سلمیٰ بٹ کا خراج تحسین

  • ملتان
یوم عاشور پرانتظامات،سکندر حیات، سلمیٰ بٹ کا خراج تحسین

صوبائی وزیر اور معاونِ خصوصی کا کنٹرول روم و جلوس کا دورہ، انتظامات پر اطمینان

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور وزیراعلیٰ پنجاب کی معاونِ خصوصی سلمیٰ بٹ نے لاہور موڑ پر مرکزی ماتمی جلوس کا دورہ کیا جہاں ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید اور ڈی پی او محمد عابد نے انہیں سکیورٹی، امن و امان، صفائی، طبی سہولیات اور دیگر انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایم پی اے بیرسٹر اسامہ فضل اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔صوبائی وزیر اور معاونِ خصوصی نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ستھرا پنجاب کے ورکرز کی کارکردگی کو سراہا۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا جہاں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ رانا سکندر حیات نے میڈیا کوبتایا کہ پہلی مرتبہ جلوسوں کے راستوں پر موبائل واش رومز، کلینک آن ویلز، فسیلیٹیشن کیمپس، موبائل سبیلیں اور مسٹ سپرے مشینیں فراہم کی گئیں جبکہ ایمرجنسی رسپانس پلان بھی فعال رہا۔ معاونِ خصوصی سلمیٰ بٹ کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے خود محرم انتظامات کی مانیٹرنگ کی ، خواتین عزائداروں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے بتایا کہ ضلع بھر میں 82 جلوس اور 58 مجالس کے لیے فول پروف انتظامات کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

حضرت امام حسینؓ کی عظیم قربانی ہمارے لئے مشعل راہ ،گورنرپنجاب

پاسپورٹ سسٹم کو نئی شکل دینے کیلئے کام جاری ،محمد علی رندھاوا

محرم الحرام کے دوران امن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،کمشنر

عالمی امن کیلئے پاکستان کا کردار قابل تعریف ،سردار یوسف

وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا دورہ

ڈی آئی جی کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل