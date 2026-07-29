بجلی کی بندش کا شیڈول جاری
ملتان(خصوصی رپورٹر)میپکو ریجن میں ضروری مرمت کے باعث آج مختلف اوقات میں بجلی کی بندش۔ ملتان سرکل صابرہ،ٹیوب ویل،قصبہ مڑل، اکبر شاہ، نیو گرے والا، ماڈل ٹاؤن ودیگر فیڈر سے صبح چھ تا گیارہ بجے تک بجلی بند ہوگی۔
میپکو ریجن میں ضروری مرمت کے باعث آج مختلف اوقات میں بجلی کی بندش۔ ملتان سرکل صابرہ،ٹیوب ویل،قصبہ مڑل، اکبر شاہ، نیو گرے والا، ماڈل ٹاؤن ودیگر فیڈر سے صبح چھ تا گیارہ بجے تک بجلی بند ہوگی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments