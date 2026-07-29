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تشدد کیس :ملوث ملزم کی عبوری ضمانت خارج کرنے کا حکم

  • ملتان
تشدد کیس :ملوث ملزم کی عبوری ضمانت خارج کرنے کا حکم

ملتان(کورٹ ر پورٹر)ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے شہری کو تشدد کر نے کے مقدمہ میں ملوث ملزم کی عبوری ضمانت خارج کرنے کا حکم دیا ہے ۔

قبل ازیں فاضل عدالت میں ملزم محمد فر حان نے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کے خلاف پولیس تھانہ شاہ شمس نے رواں سال مقدمہ 792/26 درج کیا تھا جس میں الزام عائد کیا کہ ملزم نے معمولی تنازع کی وجہ سے دشمنی بنا لی ہے اب ملزم نے مجھے پر تشدد کیاجبکہ اس طرح سے ہراساں کرنا غیر قانونی اقدام ہے اس لیے مقدمہ درج کرکے کارروائی کی جائے۔ جبکہ مقدمہ مدعی کی بدنیتی پر مبنی ہے اس لیے ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے باز رہنے کا حکم دیا جائے ۔

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