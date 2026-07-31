صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی فلاح کے منصوبوں کا نیا دور شروع ہوچکا : شمیلہ اسلم

  • ملتان
عوامی فلاح کے منصوبوں کا نیا دور شروع ہوچکا : شمیلہ اسلم

جدید بس سروس کا اجرا عوام کے لیے قابلِ قدر تحفہ ہے : سابق ایم پی اے

وہاڑی (خبرنگار) مسلم لیگ (ن) کی صوبائی رہنما اور سابق رکن صوبائی اسمبلی مسز شمیلہ اسلم نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبہ بھر میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کا نیا دور شروع ہوچکا ہے ۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، خواتین کی بہبود، نوجوانوں کی ترقی اور جدید سفری سہولیات سمیت مختلف شعبوں میں عملی اقدامات کیے جارہے ہیں، جن کے مثبت اثرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں وہاڑی، بورے والا اور دیگر علاقوں کے درمیان جدید بس سروس کا اجرا عوام کے لیے قابلِ قدر تحفہ ہے ۔ اس منصوبے سے طلبہ، خواتین، بزرگ شہری، ملازمت پیشہ افراد اور محنت کش طبقے کو محفوظ، آرام دہ اور باوقار سفری سہولت میسر آئی ہے ، جبکہ سفری اخراجات میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے ۔ اس موقع پر ضلعی رہنما محمد امین چوہدری بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

کے الیکٹرک کے قابل تجدید توانائی منصوبے تاحال غیر یقینی کا شکار

سرسید یونیورسٹی میں جاب فیئر، 120سے زائد کمپنیاں شریک

حکومت سے منظور سوا 9ارب صنعتی زونز کومنتقل کردیئے ، میئر

شہر میں جرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں،منعم ظفر خان

ماجو میں این ایل پی سمر اسکول کا انعقاد،اے آئی پر تربیتی سیشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ