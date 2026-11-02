صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھنوٹ انجمن تاجران کے انتخابات، تاجر برادری تذبذب کا شکار

  • ملتان
دھنوٹ انجمن تاجران کے انتخابات، تاجر برادری تذبذب کا شکار

ووٹوں کے اندراج کیلئے 200روپے فیس مقرر، دکانداروں تحفظات کا اظہار

دھنوٹ (نامہ نگار) دھنوٹ میں مرکزی انجمن تاجران کے انتخابات کے سلسلے میں سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں، تاہم تاجر برادری اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہے ۔ ووٹوں کے اندراج کے لیے 200 روپے فیس مقرر کیے جانے پر بھی تاجروں میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔تاجروں کا کہنا ہے کہ مختلف کاروباری شعبوں کی اپنی الگ یونینز موجود ہیں، جن میں پیسٹی سائیڈ، کلاتھ مرچنٹس، جنرل اسٹور، ہارڈویئر، ٹنل اسٹور، میڈیکل اسٹور، زرگر اور سیلون یونینز شامل ہیں۔ ان یونینز کے نمائندے باہمی مشاورت سے مرکزی صدر منتخب کرکے تاجروں کے مسائل حل کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرسکتے ہیں، لیکن انجمن تاجران کے انتخابات کو غیر ضروری طور پر سیاسی سرگرمیوں کا رنگ دے دیا جاتا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں، سیوریج اور بجلی کے ترقیاتی کاموں کے باعث کاروباری سرگرمیاں پہلے ہی متاثر ہیں۔ کئی دکانداروں کے لیے چوکیدار کی ماہانہ تنخواہ ادا کرنا بھی مشکل ہوچکا ہے ، ایسے حالات میں ووٹ کے اندراج کی فیس ادا کرنا اضافی بوجھ ہے ۔تاجر برادری نے کہا کہ وہ پہلے ہی کاروباری مشکلات اور مختلف محکموں کے ٹیکسوں سے پریشان ہیں، جبکہ انتخابی سرگرمیوں نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کردیا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تاجروں کے مسائل کو ترجیح دی جائے اور انتخابی عمل کو غیر ضروری اخراجات سے پاک رکھا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران ، گھریلو کنکشنز کی فراہمی پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا فیصلہ

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

چنیسرٹاؤن میں 25 کروڑ لاگت سے تعمیر سندھی مسلم فوڈواک کا افتتاح

کراچی سے تعاون وفاق کی بھی ذمہ داری ، سعید غنی

لیاری کھنڈرات میں تبدیل، 20گھنٹے لوڈشیڈنگ، منعم ظفر

ناصر شاہ کی گلگت بلتستان کے عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر