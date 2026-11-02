صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرائیکستان نوجوان تحریک کا سرائیکی صوبہ کنونشن کا اعلان

  • ملتان
سرائیکستان نوجوان تحریک کا سرائیکی صوبہ کنونشن کا اعلان

ملتان (لیڈی رپورٹر)سرائیکستان نوجوان تحریک کے رہنماؤں کا اہم اجلاس مرکزی دفتر چوک کمہارانوالہ میں چیئرمین مہر مظہر عباس کات کی صدارت میں ہوا۔

 جس میں آٹھ نومبر بروز اتوار دوپہر دو بجے کھاد فیکٹری چوک، نزد دیوان خاص، بھٹی پلازہ میں سرائیکی صوبہ کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا۔اجلاس میں مرکزی جنرل سیکرٹری مہر ارشد مجاہد ہراج، کسان ونگ کے مرکزی صدر ملک عرفان بھٹی، سینئر رہنما انجینئر شعیب حیات، ملک حسنین کھوکھر، ملک حسن رضا نے شرکت کی۔ شرکا نے تحریک کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور جدوجہد مزید تیز کرنے کے لیے مشاورت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آٹھ نومبر کو بھٹی پلازہ میں عظیم الشان سرائیکی صوبہ کنونشن منعقد ہوگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کر دی ،عاشق کرمانی

لاہور قلندرز کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ضلع خوشاب میں ہو گا

ٹریفک کی روانی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، ڈی ایس پی ٹریفک

6سالہ دعا دل میں سوراخ کے باعث زندگی کی جنگ لڑ رہی

جماعت اسلامی کے ضلعی امیر کے تقرر کا مرحلہ مکمل

اولاد کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں،سراج الحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر